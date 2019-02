In Kürze erwarten wir den Beginn der Auslosung in Nyon. Die Prozedur ist ganz einfach - es gibt keine Setzlisten. Vereine aus dem gleichen Land können in der nächsten Runde aufeinandertreffen. In der Gruppenphase war das nicht erlaubt. Also gut möglich, dass es zu einem englischen, spanischen oder italienischen Duell kommt.