Sandra Ringwald erreichte im Freistil-Sprint bei der WM das Viertelfinale. Foto: Hendrik Schmidt

Seefeld. Die deutschen Langläuferinnen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaften in Seefeld gestartet. Sandra Ringwald, Laura Gimmler, Victoria Carl und Sofie Krehl kamen ins Viertelfinale des Freistil-Sprints, das am Nachmittag ausgetragen wird.