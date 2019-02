Nordische Ski-WM in Seefeld eröffnet MEC öffnen

Kombinierer Johannes Rydzek trägt während der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM die deutsche Fahne. Foto: Barbara Gindl/APA

Seefeld. Die 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in Tirol sind eröffnet, erklärte FIS-Präsident Gian Franco Kasper bei der Eröffnungsfeier der WM am Mittwochabend.