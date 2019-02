Die Bayern-Spieler bedanken sich nach dem torlosen Unentschieden bei den mitgereisten Fans. Foto: Sven Hoppe

Liverpool. Ein Unentschieden war das Ziel des FC Bayern in Anfield. In der Champions League aktiviert das Kovac-Team seine Abwehrqualitäten. Gegen den FC Liverpool ist das Viertelfinale nun in Reichweite.