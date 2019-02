Osnabrück. Der VfR Aalen befindet sich im freien Fall: Der Fußball-Drittligist feierte seinen letzten Sieg Ende September beim FSV Zwickau und hat als Schlusslicht neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und die Änderungen des neuen Trainers Rico Schmitt fruchteten gegen 1860 München (1:2) auch nicht.

Der Nachfolger von Argirios Giannikis traf mutige personelle Entscheidungen. Der 50-Jährige beorderte Daniel Bernhardt zurück in den Kasten, nachdem sein Vorgänger ihn gegen den SV Meppen (1:2) auf die Bank gesetzt hatte. Dafür nahm Schmitt dem dienstältesten Aalener, der seit 2009 beim VfR spielt, die Kapitänsbinde weg. Mit Matthias Morys erwischte es einen weiteren prominenten Spieler. Der Offensivmann, der 22 von 23 Spielen auf dem Platz stand, schmorte 70 Minuten auf der Reservebank. Nicolas Sessa, Marian Sarr, Johannes Bühler und Patrick Schorr schafften es hingegen nicht einmal in den Kader.

Nur Werders U23 verhinderte Abstieg

Trotz dieser Maßnahmen kehrte Aalen mit leeren Händen aus München zurück – wie so oft in dieser Saison. 17 Punkte holte der VfR aus 23 Spielen. In der Drittliga-Geschichte holten neben Aalen neun Mannschaften in 23 Spielen 17 Punkte oder weniger. Acht davon stiegen ab, nur die U23 des SV Werder Bremen hielt in der Saison 2008/09 die Klasse.

Höhepunkt 2. Bundesliga

Sollte der VfR den Gang in die Regionalliga nicht verhindern können, wäre es ein langsamer Abstieg über mehrere Jahre. Im Sommer 2009 startete Aalen in der Viertklassigkeit einen Neuanfang und stieg in drei Jahren zweimal auf. Höhepunkt war Platz elf in der 2. Bundesliga in der Spielzeit 2012/13. Danach ging es an der Ostalb sukzessive bergab. Finanzielle Probleme zwangen den Klub zu einem Sparkurs. Der Abstieg inklusive Punktabzug in die 3. Liga folgte in der Saison 2014/15. Nach drei weiteren Jahren in der Drittklassigkeit mit Platz 15, Platz elf (trotz Insolvenz) und Platz zwölf droht nun wieder der Gang in die Regionalliga.