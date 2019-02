Charlotte. Dirk Nowitzki verabschiedet sich mit einer würdigen Vorstellung von der NBA-Allstar-Bühne. In weniger als vier Minuten versenkt der Routinier gleich drei Dreipunktewürfe. Ob nach seinem letzten Showauftritt bald ganz Schluss ist, lässt er aber offen.

Den emotionalen Kurzauftritt bei seinem letzten Allstar-Spiel hätte sich Dirk Nowitzki nicht schöner vorstellen können.

In nicht einmal vier Minuten auf dem Parkett versenkte der Basketball-Oldie gleich drei Dreipunktewürfe, wurde von der NBA mit einem Trikot geehrt und kam nicht mehr aus dem Grinsen heraus. „Es war natürlich fantastisch“, schwärmte der 40-Jährige von den Dallas Mavericks. „Ich wollte nur ein paar Minuten spielen und einen Dreier werfen. Und genau so ist es gekommen.“

Bereits sein erster verwandelter Wurf kurz nach der Einwechslung sorgte für ein Raunen auf den Zuschauerrängen in Charlotte. Nachdem auch sein zweiter Wurfversuch ins Ziel getroffen hatte, gab es kein Halten mehr. Die Fans jubelten und seine Mitspieler im Team von Superstar Giannis Antetokounmpo sprangen von der Bank und streckten jeweils drei Finger nach oben. Sein dritter verwandelter Dreier war da nur noch das i-Tüpfelchen an einem Wochenende, das ganz im Zeichen des deutschen Ausnahmespielers stand.

„Ich hatte Spaß und die ganz Woche war großartig“, erklärte Nowitzki. „Am Freitag stand ich als Trainer an der Seitenlinie. Gestern nahm ich am Dreier-Wettbewerb teil. Und heute spielte ich. Ich glaube, ich werde es erst richtig begreifen, wenn alles vorbei ist.“ Angesichts des vollen Terminplans habe er sich gefühlt wie „Hühnchen, das mit abgeschnittenem Kopf herumläuft“, scherzte der Würzburger.

Der 14-fache NBA-Allstar sowie sein früherer Widersacher Dwyane Wade von den Miami Heat durften dank einer Ausnahmeregelung am Basketball-Spektakel teilnehmen. Die Einladung von NBA-Commissioner Adam Silver war angesichts des nahenden Endes von Nowitzkis Karriere eine Verneigung vor den Leistungen des Deutschen, der seine 21. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt spielt.

Der 37-jährige Wade hatte bereits verkündet, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Beide Spieler wurden in einer Unterbrechung zwischen dem dritten und vierten Viertel offiziell geehrt. Ob für ihn wie für seinen langjährigen Widersacher Wade bald Schluss ist, ließ Nowitzki aber weiter offen. Sein neuer Teamkollege Kristaps Porzingis habe schon versucht, ihn vom Weitermachen zu überzeugen, sagte er. „Aber ich werde die Entscheidung selbst treffen, was das beste für das Team ist“, betonte Nowitzki. „Wir werden sehen wie sich mein Körper anfühlt und ob ich mich so fühle, als ob es nicht mehr geht - dann ist es Zeit zu gehen.“

Trotz Nowitzkis Treffsicherheit verlor Team Giannis das Allstar-Spiel gegen die Mannschaft um LeBron James mit 164:178 (95:82). Die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler (MVP) der Partie ging an Kevin Durant von NBA-Titelverteidiger Golden State Warriors. Der 30-Jährige war mit 31 Zählern der erfolgreichste Punktesammler im siegreichen Team.