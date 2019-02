Leipzigs Spieler freuen sich über den Sieg beim VfB Stuttgart. Foto: Sebastian Gollnow

Berlin. Der Hitzlsperger-Effekt bleibt aus. Stuttgart verliert auch gegen Leipzig und befindet sich als Tabellen-16. weiter in akuter Not. Nicht besser steht es um Hannover, das in Hoffenheim 0:3 untergeht. Wolfsburg springt dagegen auf einen Europacup-Platz.