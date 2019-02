Schalkes Suat Serdar gegen Freiburgs Lucas Höler (r) im Zweikampf um den Ball. Foto: Ina Fassbender

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 tritt in seiner verkorksten Saison in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Gegen den Tabellen-Nachbarn SC Freiburg reichte es in der Veltins-Arena nach einer erneut dürftigen Vorstellung nur zu einem 0:0.