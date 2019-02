Straßer verpasst knapp Kombination-Medaille in Are MEC öffnen

Fuhr in Are knapp am Podium vorbei: Linus Straßer. Foto: Michael Kappeler

Are. Linus Straßer will Rang fünf in der WM-Kombination von Are vor allem als Therapie für die so enttäuschende Weltcup-Saison verbuchen. Schwung soll her für das Team-Event am Dienstag. Ärgerlich war die knapp verpasste Medaille für den Münchner dann aber auch.