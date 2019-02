Kann ihr Glück kaum fassen: Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien. Foto: Expa/Dominik Angerer/APA

Are. Lindsey Vonn hat sich mit einem WM-Erfolg in den Ski-Ruhestand verabschiedet. Die extrovertierte Amerikanerin fuhr am Sonntag in der Abfahrt zu Bronze und fügte ihrer beeindruckenden Vita weitere Bestmarken hinzu. Gold holte Titelverteidigerin Stuhec.