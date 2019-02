Manuel Schmid fuhr an seinem Geburtstag auf Rang 32. Foto: Alessandro Trovati/AP

Are. In einem engen, emotionalen und auch grenzwertigen Rennen sorgt Aksel Lund Svindal zum Abschied in den Ruhestand für große Emotionen. Hinter seinem Kumpel Kjetil Jansrud holt der Norweger bei der Ski-WM in Are Silber in der Abfahrt. Am Rennen gibt es aber auch Kritik.