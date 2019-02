Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden erneut Europameister. Foto: Martin Schutt

Oberhof. Nach ihrem Sturz beim Weltcup in Altenberg sind die deutschen Rennrodel-Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt am vorletzten Weltcup-Wochenende in Oberhof zum dritten Mal Europameister geworden.