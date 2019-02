Der Norweger Aksel Lund Svindal muss sein letztes Karriere-Rennen auf einer verkürzten Strecke absolvieren. Foto: Giovanni Auletta/AP

Are. Bei der Ski-WM in Are gibt es am heutigen amstag maximal eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start. Ein Rennen über die volle Distanz von 3122 Metern ist nicht möglich, wie der Skiweltverband am frühen Morgen entschied.