Svindal hält WM-Medaille in der Abfahrt für möglich

Aksel Lund Svindal wird seine Karriere beenden. Foto: Michael Kappeler

Are. Im letzten Rennen seiner Karriere traut sich Aksel Lund Svindal eine Medaille zu. Das sagte der 36 Jahre alte Olympiasieger vor der Abfahrt bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are.