Bayer 04 will in Mainz den Pokal-K.o. wieder gut machen MEC öffnen

Sowohl die Leverkusener, als auch die Gegner aus Mainz wollen im Freitagsspiel der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur finden. Foto: Federico Gambarini

Mainz. Bayer 04 und Mainz 05 wollen heute wieder in die Erfolgsspur kommen. Die Werkself könnte nach dem Pokal-Aus in Heidenheim mit einem Sieg in Rheinhessen mindestens für eine Nacht auf einen Europacup-Platz klettern, Mainz mit einem Sieg an einem dranbleiben.