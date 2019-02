Canmore. Extreme Temperaturen sollen die Biathleten in Kanada nicht stoppen. Für Laura Dahlmeier und Co. stehen die Einzelrennen auf dem Programm. In Inzell kämpfen die Eisschnellläufer ab heute um WM-Medaillen.

Trotz arktischer Kälte beginnt heute der Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore gleich mit den schwersten Rennen. In Inzell startet die Eisschnelllauf-WM, während die Ski-Asse bei der Alpin-WM im schwedischen Are nach den zwei Super-G rennfrei haben.

BIATHLON

Weltcup, Canmore/Kanada

Einzel Männer 15 km, 20.20 Uhr (ARD) Einzel Frauen 12,5 km, 22.55 Uhr (ARD)

Die Kältewelle mit Temperaturen von teilweise unter minus 20 Grad sorgte bereits für ein verändertes Wettkampfprogramm in Canmore, gestartet werden soll aber auf jeden Fall. In den beiden Einzel-Wettbewerben werden nicht nur die Strecken, sondern auch die Strafzeiten für einen Fehlschuss verkürzt. Statt der obligatorischen Strafminute wird ein Fehler nur mit 45 Sekunden geahndet, teilte der Weltverband IBU am Mittwoch mit. Statt der 20 Kilometer müssen die Männer lediglich 15 Kilometer laufen, die Frauenstrecke für Laura Dahlmeier und Co. wurde von 15 auf 12,5 Kilometer reduziert.

EISSCHNELLLAUF

WM, Inzell

Team-Sprint Damen, 16.00 Uhr (ARD) Team-Sprint Herren 3000 m Damen 5000 m Herren

In Inzell beginnen die Weltmeisterschaften mit einer Premiere. Erstmals werden die WM-Titel im Teamsprint vergeben. Bei den Herren hofft das Trio um Nico Ihle auf einen Platz in Podestnähe. Die Langstreckler bestreiten ihre Auftaktrennen über 3000 Meter (Damen) und 5000 Meter (Herren). Der Erfurter Patrick Beckert gehört zum Kreis jener Kandidaten, die in die Topränge laufen können. Eine WM-Medaille hat er aber auf dieser Distanz noch nie gewonnen.

SKI ALPIN

WM, Are/Schweden

In Mittelschweden haben die Ski-Asse nach den zwei Super-G rennfrei. Auf dem Programm stehen stattdessen Trainings für die Abfahrten am Wochenende. Die Männer sind erstmals am Start, nachdem das Training am Mittwoch gestrichen wurde, weil aufgrund des Flugchaos in Schweden etliche Skier und Materialien der Athleten nicht angekommen waren.