Osnabrück. Es ist nicht das erste Mal, dass Norbert Meier Nachfolger von Stefan Krämer wird. Im Februar der Saison 2013/14 präsentierte Arminia Bielefeld den erfahrenen Mann als Trainer, der den Zweitligisten damals vor dem Abstieg bewahren sollte. Im jetzigen Fall beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen ist der wahrscheinliche Auftrag ein anderer: Aufstieg.

Als die Uerdinger ihren neuen Trainer vorstellten, wollte Meier aber kein konkretes Ziel für die aktuelle Saison benennen. „Es würde nichts bringen, wenn ich den Aufstieg jetzt als Ziel ausgebe. Da sind schon zwei Vereine enteilt. Karlsruhe hat noch ein Nachholspiel. Unterhaching hat zwei Nachholspiele“, sagte Meier mit Blick auf die Tabelle, in der der KFC nach drei Niederlagen am Stück den Anschluss nach ganz oben verloren hat. „Der KFC ist ein Verein, der sich kurz-, mittel- und langfristig Ziele gesteckt hat. Es ist eine sehr ambitionierte Aufgabe, die ich hier übernehme. Aber ich freue mich darauf. Ich hatte genügend Zeit, zu regenerieren.“

Zweimal in 2. Bundesliga aufgestiegen

Meier war seit knapp eineinhalb Jahren ohne Job. Im September 2017 wurde der 60-Jährige beim 1. FC Kaiserslautern nach verpatztem Saisonstart entlassen. Davor trainierte Meyer, der als Spieler in 281 Spielen für Werder Bremen 82 Tore erzielte und 16 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte, den SV Darmstadt 98 von Sommer 2016 ein knappes halbes Jahr.

Meier, der auch Borussia Mönchengladbach, den MSV Duisburg, Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf trainierte, kennt sich neben der Bundesliga und 2. Bundesliga als Coach auch in der 3. Liga bestens. In der Premierensaison 2008/09 stieg er mit Düsseldorf als Vizemeister in die 2. Bundesliga auf. Mit Bielefeld gelang dem gebürtigen Reinbeker (Schleswig-Holstein) dieses Kunststück erneut. In der Saison 2014/15 schaffte er mit der Arminia den direkten Wiederaufstieg als Meister.

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

In Uerdingen leitete Meier am Dienstag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Dabei feierte er gleich mit mehreren ehemaligen Spielern ein Wiedersehen. Die erst in der Winterpause zum KFC gewechselten Assani Lukimya, Adam Matuschyk und Adriano Grimaldi sowie Maximilian Beister und Co-Trainer Stefan Reisinger trainierte Meier in Düsseldorf. Und mit Angreifer Osayamen Osawe arbeitete er in Kaiserslautern zusammen. Das dürfte dem neuen Trainer die Kennenlernphase etwas erleichtern.