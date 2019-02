Aspach. Das Fachmagazin „Kicker“ nannte die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers kurz vor Toreschluss einen „Transfercoup“: Zlatko Janjic ist nach einem Jahr beim polnischen Erstligisten Korona Kielce in die deutsche 3. Liga zurückgekehrt. Der 32-Jährige soll der harmlosen Offensive des Abstiegskandidaten SG Sonnenhof Großaspach (16 Treffer in 22 Spielen) den nötigen Aufschwung verleihen.

Zwei Tage vor der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte war der in Bosanska Gradiška geborene Deutsch-Bosnier verpflichtet worden. Bei seinem Einstand mit der Einwechselung in der 62. Spielminute deutete er seine Qualitäten unter anderem mit einem scharf geschossenen Freistoß an. „Mit seiner Erfahrung bringt er uns weiter“, sagte Trainer Florian Schnorrenberg später. „Zlatko kann ein Spiel ruhig machen, das fehlte uns.“ Dem Coach war aber auch klar, dass er von Janjic nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit keine Wunderdinge erwarten durfte.

Generell aber gilt: „Zlatko verfügt über große Erfahrung, vor allem aber über reichlich Qualität“, schwärmte SG-Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas. Die hat der Routinier bei seinen 13 Einsätzen in der Bundesliga (Arminia Bielefeld; 1 Tor/1 Vorlage), 70 Partien in der 2. Liga (Bielefeld, Erzgebirge Aue, MSV Duisburg; 4/6) und 172 Spielen in der 3. Liga (Duisburg, SV Wehen-Wiesbaden, 62/24) bewiesen. Bei Duisburgs Aufstieg 2015 in die 2. Liga war Janjic mit 17 Treffern (plus 8 Vorlagen) bester Schütze der Zebras. Zum Drittliga-Titel 2016/2017 steuerte er weitere sechs Treffer bei und leistete zu sechs Toren die Vorarbeit. Danach setzte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht, ehe er zu seinem Duisburger Ex-Trainer Gino Lettieri nach Kielce wechselte.

Noch immer ist Janjic die Nummer drei der ewigen Torschützenliste der 3. Liga mit 62 Treffern – gemeinsam mit Soufian Benyamina (Pogo Stettin, zuvor Hansa Rostock) und hinter dem Langzeitverletzten Marcel Ziemer (74 Tore) und Anton Fink (Karlsruher SC, 131 Tore).

Der Routinier weiß, was auf ihn zukommt: „Die SG kenne ich als echte Einheit, das Ziel ist klar, und dafür werde ich alles geben.“ Das befürchtet auch der VfL Osnabrück, Gastgeber des Drittletzten am Freitagabend. Bislang ist Janjic aber kein großer VfL-Schreck. In sieben Duellen mit den Lila-Weißen traf er „nur“ einmal, knapp sechs Jahre ist das her.