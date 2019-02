Viktoria Rebensburg verpasste zum WM-Auftakt ganz knapp eine Medaille. Foto: Alessandro Trovati/AP

Are. Nicht schon wieder! Viktoria Rebensburg ist im Super-G der WM in Schweden Vierte geworden und hat damit schon zum dritten Mal in der Karriere eine Medaille um einen Rang verpasst. So knapp wie dieses Mal aber erwischte es sie noch nie.