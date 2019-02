Bayern-Torwart Manuel Neuer wartet noch auf das Go der Ärzte. Foto: Peter Kneffel

München. Manuel Neuer muss sich bei seiner Rückkehr ins Tor des FC Bayern München gedulden. „Es geht ihm soweit gut, und ich glaube, er will sofort spielen. Aber wir müssen das Go der Ärzte bekommen, und das haben wir noch nicht“, sagte Trainer Niko Kovac in München.