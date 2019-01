AS Roms Edin Dzeko sah im Pokalspiel die Rote Karte. Foto: Riccardo Antimiani/ANSA/AP

Rom. Ronaldos Traum vom Triple in Italien ist geplatzt. Juventus muss die erste Niederlage in Italien einstecken. Aber auch der AS Rom erleidet eine Demütigung - dabei verlor ein Ex-Bundesligaprofi die Fassung.