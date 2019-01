Chelsea-Coach hält Team eine Stunde in Kabine fest MEC öffnen

Chelsea-Coach Maurizio Sarri wollte die Niederlage gegen den AFC Bournemouth genau aufarbeiten. Foto: Andrew Matthews/PA Wire

London. Diese Kabinenansprache dürfte den Spielern des FC Chelsea noch lange in Erinnerung bleiben. Etwa eine Stunde lang hielt Trainer Maurizio Sarri seine Mannschaft am Mittwoch in der Umkleide fest. Sogar die Assistenten mussten draußen bleiben.