Will nach der WM in Are vom Skisport zurücktreten: Der Norweger Aksel Lund Svindal. Foto: Peter Schneider

Kitzbühel. Abfahrts-Olympiasieger Aksel Lund Svindal beendet nach den Weltmeisterschaften in Are im Februar seine Karriere. Das verkündete der 36 Jahre alte Norweger auf einer VIP-Veranstaltung am Rande der Hahnenkammrennen in Kitzbühel.