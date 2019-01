Frankfurt startet mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Freiburg in die Rückrunde. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main. Aus einer starken Phase macht Frankfurts Sturmtrio drei Tore und damit die ersten drei Punkte im neuen Jahr. Die Eintracht festigt so den Europa-League-Platz und knüpft nahtlos an die Hinrunde an.