Osnabrück. Nicht nur das Spiel des VfL Osnabrück gegen den SV Meppen ist rund um den Spieltag am 26. Januar für die Fußball-Fans interessant. In der selben Woche veranstaltet das Fanprojekt Aktionen, die sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit des Vereins beschäftigen. Es stehen Vorträge und ein Stolpersteingang durch den Schinkel auf dem Programm.

Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar schließt sich das Osnabrücker Fanprojekt erstmals der bundesweiten Aktion „Nie Wieder!“ an und befasst sich mit dem Erinnern. Dazu halten die Autoren Heiko Schulze und Dietrich Schulze-Marmeling Vorträge, die sich zum einen mit den Anfängen des Fußballs in Osnabrück und dem Einfluss der Nationalsozialisten auf Spieler und Vereine beschäftigen. Schulze, Historiker und jahrzehntelanger Fan des VfL, spricht zu dem Thema „Lila-weiß in brauner Zeit“ und stellt den VfL in den Fokus seiner Analyse. In seinem Buch „Fußlümmel und Lila-Weiße“ von 2015 skizziert der Autor unter anderem in dem Kapitel „Braune Einflussnahmen“ wie die Politik der 1930er Jahren sich in die Vereinsgeschicke einmischte. Außerdem porträtiert Schulze darin den VfL-Förderer Felix Löwenstein. Der Osnabrücker Jude wurde von den Nazis getötet.

Braune Vergangenheit

Mit der braunen Vergangenheit des Fußballs auf Bundesebene und der Aufarbeitung durch die Vereine beschäftigt sich Schulze-Marmeling. Der Münsteraner nimmt dabei auch Bezug auf sein Buch „Der FC Bayern und seine Juden. Aufstieg und Zerschlagung einer liberalen Fußballkultur“, aus dem Jahr 2011. Die Veranstaltung findet am 24. Januar um 19 Uhr im VIP-Raum des Stadions an der Bremer Brücke statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Stolpersteingang zu Felix Löwenstein

Darüber hinaus ist ein öffentlicher Stolpersteingang durch den Schinkel am 27. Januar geplant. Am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung besucht das Fanprojekt ausgewählte Stolpersteine im Schinkel und informiert über die Menschen, für die die Steine gelegt wurden. Sie alle sind Opfer des Nazi-Regimes. Der Gang endet am ehemaligen Wohnort von Felix Löwenstein. Treffen ist um 13 Uhr vor der Ostkurve des VfL-Stadions.

Abgeschlossen wird die Projektwoche mit einem „Lernort Bremer Brücke“ am 29. Januar, an dem sich Schüler der Alexanderschule aus Wallenhorst unter Anleitung des Fanprojekts mit dem Nationalsozialismus in der Fußballvergangenheit auseinandersetzen.

Bundesweite Aktion

Bundesweit erinnert der Fußball am Spieltag rund um den 27. Januar zum 15. Mal an die Auschwitz-Befreiung. Die Initiative „Nie wieder!“ ruft dazu auf und wendet sich „gegen jene, die den Fußball mit antisemitischen und rassistischen Parolen und Aktionen vergiften und missbrauchen“, heißt es dazu. Zum Gedenken im Fußball zählen auch Stadiondurchsagen, in denen sich Vereine gegen Rassismus positioniert.