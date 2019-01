Angelique Kerber ist in Melbourne in die dritte Runde eingezogen. Foto: Lukas Coch/AAP

Melbourne. Es war für Angelique Kerber nicht so leicht, wie es das Ergebnis am Ende aussagte: Die Wimbledonsiegerin hatte in der zweiten Runde der Australian Open einige Gegenwehr einer Außenseiterin aus Brasilien zu brechen. Jetzt wartet wieder eine weitgehend unbekannte Gegnerin.