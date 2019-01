Bradys Patriots feiern achten Halbfinal-Einzug in Serie MEC öffnen

New England Patriots Quarterback Tom Brady führte sein Team zu einem 41:28-Erfolg gegen die Los Angeles Chargers. Foto: C. Krupa/AP

Foxborough. Die New England Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady haben mit dem achten Halbfinal-Einzug in Folge ihren Playoff-Rekord in der amerikanischen Football-Liga NFL verbessert.