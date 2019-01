Deutschlands Trainer Christian Prokop (M) jubelt über den Sieg seiner Mannschaft gegen Brasilien. Foto: Soeren Stache

Berlin. Mit einer der besten Leistungen in der Ära von Bundestrainer Prokop holen die deutschen Handballer ihren zweiten Sieg bei der Heim-WM. Die Zuschauer in Berlin sind vom Auftritt der DHB-Auswahl begeistert. Der Einzug in die Hauptrunde ist nun greifbar.