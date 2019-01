Doha. Die Münchner Millionenoffensive nimmt Tempo auf. Weltmeister Benjamin Pavard ist fix, Chelsea-Teenie Callum Hudson-Odoi dürfte bald kommen. Winterabgänge sind keine geplant. Zwei Altstars sollen beim Umbruch im Sommer durch das „große Tor“ verabschiedet werden.

Der sonnengebräunte Hasan Salihamidzic war gar nicht nach Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard gefragt worden. Doch nur zu gern verkündete er den ersten großen Bayern-Transfer für den Umbruch im Sommer.

Der Münchner Sportdirektor lehnte sich in seinem schweren roten Polstersessel mit dem Goldrand nach vorn und lächelte, als er vom Fünfjahresvertrag des Franzosen berichtete. Der Abwehr-Allrounder kommt zur nächsten Saison wie erwartet für die festgeschriebene Ablöse von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. „Er ist ein junger Spieler und Weltmeister. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler für den FC Bayern gewinnen konnten“, sagte Salihamidzic über den 22-Jährigen.

An der Verpflichtung von Multi-Millionen-Teenie Callum Hudson-Odoi, um den es in der Frage eigentlich gegangen war, arbeitet der FC Bayern indes mit aller Macht. „Ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen. Er hat die Qualitäten, die auf unser Spiel passen. Er ist dribbelstark, schnell und hat einen guten Zug zum Tor“, sagte Salihamidzic im Trainingslager des deutschen Meisters in Katar mit Blick auf Verjüngung und Tempoverschärfung im Kader.

Ein Angebot von 30 Millionen Euro liegt nach dpa-Information für den 18-jährigen Hudson-Odoi vom FC Chelsea auf dem Tisch. Weniger weit wagte sich der Sportdirektor in der Personalie Lucas Hernández von Atlético Madrid vor, der „auch ein sehr interessanter Spieler“ ist. Noch allgemeiner fiel die Antwort beim Leipziger Timo Werner aus, der im vergangenen Jahr selbst mit einem denkbaren Wechsel zu den Bayern kokettiert hatte.

Viel konkreter klingt alles bei Hudson-Odoi. Der Vollzug beim Transfer des früheren Kollegen von Dortmunds Super-Talent Jadon Sancho in Englands Nachwuchsnationalteams naht. Allerdings kostet der Offensivspieler angesichts von gerade einmal elf Einsätzen in der ersten Mannschaft der Blues auch eine stolze Summe.

Insgesamt stand in den vergangenen Monaten die irre Summe von 200 Millionen Euro für den großen Umbruch im Raum. 65 wären mit Pavard und Hudson-Odoi weg, bliebe aber noch ein großer Posten für weitere Stars im Etat. „Wir lassen unsere Augen offen, werden schauen, wo wir noch Bedarf haben, werden das diskutieren und machen. Ich möchte nichts ausschließen“, sagte Salihamidzic am Mittwoch. Abgänge im Winter plant der Club laut dem Sportdirektor nicht - Stand jetzt.

Pavard setzt eine große Franzosen-Historie beim FC Bayern fort. Erfolgreiche Münchner Karrieren feierten Bixente Lizarazu oder Willy Sagnol. Jetzt wäre Pavard nach Corentin Tolisso der zweite aktuelle Weltmeister im Ensemble von Trainer Niko Kovac, Kingsley Coman komplettiert das bayerische Équipe-Tricolore-Trio. Und Franck Ribéry? Der 35-Jährige, der den Bayern nach seinem Internetausraster das große Aufregerthema in Doha bescherte, wird am Saisonende wie Arjen Robben gehen.

„Franck hat eine Ära geprägt wie Arjen Robbben. Durch ein großes Tor wollen wir sie verabschieden“, sagte Salihamidzic, der bei Ribéry die wohl eher theoretische Chance auf ein weiteres Jahr nicht ausschloss. Zur Frage, ob nach dem Internetausraster des Franzosen auch eine Suspendierung mal ein Thema gewesen sei, mochte der Sportdirektor sich nicht mehr äußern. „Zu diesem Fall habe ich mich jetzt vor wenigen Tagen geäußert. Ich glaube, das war ganz klar und deutlich und dabei bleibt es auch. Darüber werde ich auch nichts mehr sagen.“

Pavard überzeugte die Bayern bei der Weltmeisterschaft in Russland, als er auch ein Traumtor gegen Argentinien erzielte. „Wir waren schon vorher von seinen Fähigkeiten überzeugt. Bei der WM hat er es als Weltmeister bestätigt“, sagte Salihamidzic. Ein Wechsel im Winter war auch angesichts von Stuttgarter Abstiegssorgen nicht zu realisieren.

Pavard, der 2016 aus Lille zum VfB kam und im Jahr darauf Nationalspieler wurde, kann in der Abwehr außen und innen verteidigen. Doch für den früheren Philipp-Lahm-Platz rechts hinten beim Rekordmeister ist weiterhin Joshua Kimmich trotz seiner bemerkenswerten Auftritte auf dessen Lieblingsposition als Sechser eingeplant.

Arbeitsreiche Tage liegen hinter Salihamidzic und vor ihm. Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist der Sportdirektor „on fire“ und erinnert ein bisschen an den „jungen Uli Hoeneß auf der Pirsch“. Nicht immer zu seiner eigenen Freude war der 42-Jährige, der für die Zukunft mit einem Vorstandsposten beim Rekordchampion liebäugelt, allerdings auch in den Winterferien oft mit dem Telefon beschäftigt. „In diesen Phasen, wenn es um den Transfermarkt geht, muss man konzentriert sein und muss das Handy anhaben, weil man eben nichts verpassen darf oder schneller sein muss als andere“, sagte der Sportdirektor.

„Viele Gespräche“ führt Salihamidzic auch mit dem von Real Madrid ausgeliehenen James Rodríguez. Für 42 Millionen Euro können die Münchner eine Kaufoption ziehen. Salihamidzic plant auch weiter mit Hummels, der aktuell hinter Niklas Süle und Jérôme Boateng als Innenverteidiger das Nachsehen hat. „Ich bin sicher, dass der Mats alles geben wird für den Club und ich bin von seinen Qualitäten absolut überzeugt“, sagte der Sportdirektor. Das erwartet er auch von Meritan Shabani. Der 19-Jährige, an dem Ajax Amsterdam Interesse haben soll, ist in München eingeplant.