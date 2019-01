Fuhr im Schneetreiben von Flachau auf Platz sechs: Christina Geiger. Foto: Barbara Gindl/APA

Flachau. Christina Geiger hält im Slalom ihre Form. Beim Nachtrennen in Flachau überzeugt sie als Sechste. Ganz vorn musste sich die Weltcup-Dominatorin Shiffrin erstmals in der Saison in einem Slalom geschlagen geben.