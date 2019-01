Görges' perfekter Jahresstart: Titelverteidigung in Auckland MEC öffnen

Julia Görges hat in Auckland ihren Titel erfolgreich verteidigt. Foto: Chris Symes/Photosport/AP

Auckland. Julia Görges knüpft 2019 sofort an die Erfolge der vergangenen beiden Jahre an. In Auckland gelingt ihr die Titelverteidigung, obwohl es im Finale gegen eine Außenseiterin zunächst nicht danach aussieht.