Qualifikation in Bischofshofen fällt wegen Schneefalls aus

Aufgrund des schlechten Wetters wurden alle Sprünge auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen abgesagt. Foto: Georg Hochmuth/APA

Bischofshofen. Die Qualifikation zum letzten Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist am Samstag wegen heftigen und dauerhaften Schneefalls abgesagt worden. Dies teilte der Weltverband FIS am Nachmittag mit.