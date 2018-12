Bierdusche, Frauenschelte, Gebiss: So lief die Darts-WM MEC öffnen

Bei der Darts-WM in London gab es zahlreiche Höhepunkte. Foto: Silas Stein

London. Die Darts-WM in London war so groß wie nie: 96 Teilnehmer, sieben Runden und ein Preisgeld von 2,5 Millionen Pfund. Doch nicht alles lief im Alexandra Palace so wie gewünscht.