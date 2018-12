Der Niederländer Michael van Gerwen bei seinem typischen Jubel. Foto: Steven Paston/PA Wire

London. Topfavorit Michael van Gerwen kommt bei der Darts-WM immer besser in Schuss. Er ist nach seinem Sieg über Gary Anderson der klare Favorit für das Finale. An Neujahr wird er ein Jubiläum an der Spitze feiern.