Der zweite Platz in Oberstdorf gibt Eisenbichler Kraft für das Springen in Garmisch. Foto: Daniel Karmann

Garmisch-Partenkirchen. Nach seinem zweiten Platz in Oberstdorf ist Markus Eisenbichler der neue deutsche Hoffnungsträger in der Tournee-Gesamtwertung. Schon Neujahr geht es weiter. Die Schanze in Garmisch dürfte dem 27-Jährigen liegen.