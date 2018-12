Geheimfavorit Karl Geiger will angreifen. Foto: Angelika Warmuth

Oberstdorf. 25 500 Fans werden da sein, wenn Andreas Wellinger und Co. am Sonntag in Oberstdorf die Schanzen hinunterfliegen. Der letzte Heimerfolg auf dem Schattenberg ist nur drei Jahre her. So viele Kandidaten wie dieses Mal hatte das deutsche Team selten.