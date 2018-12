Madrid zum dritten Mal in Serie Club-Weltmeister MEC öffnen

Toni Kroos (l) gratuliert Real-Torschütze Luka Modric nach dem 1:0. Foto: Hassan Ammar/AP

Abu Dhabi. Nach dem Triumph in der Champions League hat Real Madrid auch die Club-WM gewonnen. Das 4:1 gegen Al Ain fällt aber eher in die Kategorie Pflichtsieg. Für Toni Kroos war es schon der fünfte Titel in diesem Wettbewerb.