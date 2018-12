Fabian Rießle wurde in Ramsau Dritter. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Ramsau. Fabian Rießle hat seinen zweiten Podestplatz in dieser Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination gefeiert. In Ramsau am Dachstein kam der Schwarzwälder auf Rang drei.