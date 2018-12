Skijägerin Laura Dahlmeier bestreitet im Sprint von Nove Mesto ihr erstes Weltcup-Rennen in diesem Winter. Foto: Luboš Pavlíèek/CTK

Berlin. Der Wintersport-Freitag steht ganz im Zeichen von Laura Dahlmeier. Die Doppel-Olympiasiegerin steigt beim Weltcup in Nove Mesto endlich in die Saison ein. Ski-Ass Viktoria Rebensburg will in Courchevel endlich in ihrer Spezialdisziplin auf das Podium.