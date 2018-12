Baden-Baden. Es war glanzvoll. Es war emotional. Ja, vor allem emotional. Als am Sonntagabend im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden die Sportler des Jahres 2018 ausgezeichnet wurden, flossen wahrscheinlich mehr Tränen als in den 71 Veranstaltungen davor. Und das lag in erster Linie an einer beeindruckenden Frau.

Was wäre wohl passiert, wenn Tennis-Königin Angelique Kerber und die mittlerweile im Rollstuhl sitzende Bahnradsportlerin Kristina Vogel von den abstimmenden Sportjournalisten jeweils dieselbe Punktzahl bekommen hätten? Schade eigentlich, denn das hätte den ohnehin schon perfekten Abend noch perfekter werden lassen. Bei den Sportlerinnen landete Wimbledon-Siegerin Kerber auf Platz eins – mit 28 Punkten mehr als Vogel. Während der Abstimmungsphase habe die Führung im Zwei-Tages-Rhythmus gewechselt, verriet ZDF-Moderator Rudi Cerne.

„Sport ist einfach geil“

Gegen einen Doppelsieg hätte Kerber bestimmt nichts eingewendet. Man hatte sowieso das Gefühl, dass die Tennisspielerin irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte, dass nun ausgerechnet sie nach 2016 zum zweiten Mal Sportlerin des Jahres ist. Bevor die 30-Jährige zur Prämierung auf die Bühne ging, steuerte sie erst einmal schnurstracks zur Umarmung auf Vogel zu. Wenige Minuten später zeigte die Tennisspielerin weiter Größe, indem sie in Richtung der Zweitplatzierten feststellte, „dass die Bühne eigentlich dir gehört“.

Im Gespräch nach der Proklamation wurde Kerber nicht müde, ihren Respekt vor Vogel in Worte zu kleiden: „Kristina hat so viel geleistet, hat sich zurückgekämpft, viel Mut und Willensstärke bewiesen. Sie ist Vorbild und Inspiration für so viele Menschen. Am Ende geht es um mehr als nur den Erfolg.“ Und die Hochgelobte? Wusste das alles beeindruckend und sympathisch einzuordnen. „Ich bin nicht angereist, um einen Preis zu gewinnen“, sagte die querschnittsgelähmte 28-Jährige, die vor ihrem Trainingsunfall noch zwei WM-Titel gewonnen hatte. Auf „Vogel-Art“ ordnete sie ihre neue persönliche Situation herzerfrischend und kämpferisch ein: „Der Unfall hat mir die Chance gegeben, auf andere Dinge zu schauen. Am Ende machen wir nur Sport. Das, was wir am meisten lieben.“ Auf die von einigen Medienvertretern im Kurhaus angestoßene Diskussion, wonach gerade die Terminkalender für viele Leistungssportler völlig überfüllt seien, wollte sie sich aber nicht einlassen. Im Gegenteil, Vogel zeigte klare Kante: „So kommt mir der Leistungssport ein bisschen schlecht weg. Sport ist einfach geil. Wir sollten uns einfach nur öfter mal darauf besinnen und darüber nachdenken, was wir hier eigentlich machen dürfen.“ Sie persönlich freue sich nun erst einmal darauf, Ende der Woche nach einem halben Jahr das Unfallkrankenhaus in Berlin verlassen zu dürfen und während der Feiertage im Kreise der Familie zu sein. In Zukunft würden alle noch weiter von ihr hören: „Ich bleibe crazy.“

Energetisches Laufen“

Blicken wir noch auf die Mannsbilder des Abends: Triathlet und Ironman-Gewinner Patrick Lange räumte bei den Männern ab – und war einfach nur glücklich. Darüber, dass ihm der Amerikaner und sechsfache Ironman-Sieger Mark Allen die Trophäe überbrachte, „er ist der absolute Hero in unserer Sportart“. Lange freute sich ebenso darüber, dass er Werbung für seinen Sport machen konnte: „Ich bin heute der oberste Repräsentant und habe eine Bühne, die den Triathleten nicht oft geboten wird.“ Nun ja, und während beim Medien-Marathon für Angelique Kerber die Öffentlichkeitsarbeiter stets von einem Medien-Agenten angemahnt wurden, nun doch endlich die letzte Frage zu stellen, genoss Lange jedes individuelle Gespräch und wurde seiner Repräsentanten-Rolle vollauf gerecht. Der 32-Jährige sprach über die „Hölle Hawaii“, die Glücksmomente – und energetisches Laufen. Was ist das? „Jeder, der Fahrrad fährt, lässt sich die Sattelhöhe einstellen. Jeder, der schwimmt, lässt sich vom Trainer zeigen, wie er seinen Stil verfeinert.“ Aha, geht es genauer? „Klar, der normale Läufer läuft wie ein Würfel über alle Ecken und Kanten. Ich laufe eher wie ein Ball, der rollt und einige Widerstände hat. Das ist ein äußerst ökonomischer Laufstil, der mich auf den letzten zehn bis 15 Kilometern in die Lage versetzt, noch weiter hohes Tempo zu laufen, ohne technisch unsauber zu werden.“

Beckers Auftritt

Noch mehr Mannsbilder gefällig? Gerne. Denn einer darf in dieser Geschichte nicht fehlen. Boris Becker, die Tennis-Legende. Als er die Bühne betrat, um Angelique Kerber zu würdigen, ging ein Raunen durch den Saal. Es ist, wie es ist: Auch wenn „Bobbele“ momentan auch viele Schlagzeilen außerhalb seiner Sportart liefert, so ist er nach wie vor auf einem Parkett wie in Baden-Baden ein Garant für magische Momente. Schließlich wollen wir natürlich nicht die Eishockey-Männer vergessen, die uns bei den diesjährigen Olympischen Spielen viele schöne Stunden bescherten – und am Ende nur knapp die Goldmedaille verpassten. Nach der Wahl zur Mannschaft des Jahres lieferten die Kufen-Cracks mit Xaver-Unsinn-Pepita-Gedächtnis-Hüten auch ausgezeichnete Qualität als Party-Biester ab. Sie kennen Xaver Unsinn nicht? Pardon. Das ist der inzwischen verstorbene Eishockey-Trainer und Mann mit Pepita-Hut, der 1976 das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Innsbruck zur Bronzemedaille führte.