Frankfurts Trainer Adi Hütter war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Foto: Hasan Bratic

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga wieder in der Erfolgsspur. Drei Tage nach dem Erfolg in der Europa League bei Lazio Rom gelang nach zwei Liga-Niederlagen ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Nun will der DFB-Pokalsieger auch in Mainz und gegen Bayern punkten.