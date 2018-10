Gibt sein Debüt als Trainer des VfB Stuttgart: Markus Weinzierl. Foto: Sebastian Gollnow

Berlin. Als Favorit tritt Spitzenreiter Borussia Dortmund heute beim VfB Stuttgart an. Der Tabellenvorletzte hofft auf den Effekt des Trainerwechsels. Meister München will seine Negativserie in Wolfsburg beenden. Ein Duell mit Tradition gibt es auf Schalke.