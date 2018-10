Weltmeister Mertesacker hat ausgekickt

Per Mertesacker beendet am Samstag seine Fußballkarriere mit einem Freundschaftsspiel in Hannover. Foto: Marius Becker/dpa

Hannover. Mit 34 Jahren geht Per Mertesacker in die Fußballrente. Am Samstag steht der 1,98 Meter große Niedersachse bei seinem Abschiedsspiel zum letzten Mal auf dem Fußballplatz.