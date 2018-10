Frankreichs Star Kylian Mbappé jubelt über sein Tor zum 2:2 gegen Island. Foto: David Vincent/AP

Guingamp. Fußball-Krimi in der Bretagne: Erst in letzter Minute bewahrt Jungstar Mbappé Frankreich vor einer Blamage gegen Island. Allerdings schont Nationaltrainer Didier Deschamps vor dem Spiel gegen Deutschland in der Nations League auch einige Leistungsträger.