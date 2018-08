Schweinsteiger verliert mit Chicago gegen New York Red Bulls MEC öffnen

Bastian Schweinsteiger verlor mit Chicago Fire gegen die New York Red Bulls. Foto: Brooks Von Arx/ZUMA Wire

Chicago. Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS die siebte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois verlor vor heimischer Kulisse gegen die New York Red Bulls knapp 0:1 (0:0).