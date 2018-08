Gina Lückenkemper möchte mit der Staffel eine weitere Medaille gewinnen. Foto: Sven Hoppe

Berlin. Gesa Krause hofft am Schlusstag der Leichtathletik-EM in Berlin wieder auf Gold über 3000 Meter Hindernis. In der Innenstadt geht es für die Marathon-Läufer am Vormittag um Medaillen.