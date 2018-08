Glasgow. Die deutschen Freiwasserschwimmer haben bei der EM im Team-Wettbewerb die Silbermedaille gewonnen. Leonie Beck, Sarah Köhler, Sören Meißner und Florian Wellbrock mussten sich in der Staffel über 4 x 1,25 Kilometer nur den Niederlanden geschlagen geben.

1500-Meter-Europameister Wellbrock verpasste im spannenden Finish nach 52:35 Minuten nur knapp den Sieg gegen Zehn-Kilometer-Olympiasieger Ferry Weertmann. Rang drei ging an Frankreich. Für die deutschen Freiwasserschwimmer war es die dritte Medaille der Titelkämpfe im Loch Lomond in Schottland. Zum Abschluss stehen am Sonntag die Rennen über 25 Kilometer an.