HSV ohne Hunt und Arp

Der HSV tritt heute ohne zwei wichtige Offensivspieler an: Aaron Hunt bestand nach seinen Wadenproblemen den Härtetest am Spieltag nicht und wurde von Trainer Christian Titz nicht in den Kader berufen. "Das ist extrem schade, aber wir vertrauen auch den anderen Spielern in unserem Kader", sagte Titz, der zudem auch auf Youngster Fiete Arp verzichtet. Der 18 Jahre alte Angreifer soll heute in der Regionalliga-Mannschaft im Spiel bei Werder Bremen II mitwirken.