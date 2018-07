Das Maskottchen Berlino der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 bei einer Präsentation auf einer Bühne. Foto: G. Fischer

Berlin/Glasgow. Über eine Milliarde TV-Zuschauer werden erwartet - und dies nicht nur wegen der stets zugkräftigen Übertragungen von der Leichtathletik-EM in Berlin. Die Bündelung von sieben Titelkämpfen - sechs davon in Glasgow - wird von den Verbänden als Schritt in die Zukunft bewertet.