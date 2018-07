Tiger-Mania bei British Open: Woods fast wie in alten Zeiten MEC öffnen

Tiger Woods zeigte bei der British Open in Carnoustie eine starke Leistung. Foto: David Davies/PA Wire

Carnoustie. Tiger Woods ist fast wieder der alte. Bei der British Open in Schottland schnupperte er am 15. Major-Sieg. Doch (noch) machen die Nerven nicht ganz mit. Am Ende triumphierte ein Italiener.